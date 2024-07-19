Роман Яремчук відмовився від переходу в Трабзонспор. Клуб чекає кінцеву відповідь від гравця, але турки вже почали шукати альтернативу українському нападнику.

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Трабзонспор і Яремчук

Брюгге не проти продати Романа в іншу команду. В клубі не розраховують на послуги українця в майбутньому. Бельгійці досягли певних домовленостей з турецьким колективом, але Роман відмовився переїздити в Туреччину.

Замість Яремчука турки націлились на гравця з АПЛ Пола Онуачу. "Чорноморські шторми" мають наміри викупити гравця, якого орендували у Саутгемптона. Єдине, що "святі" хочуть занадто багато за нігерійця.

До слова. Минулого сезону форвард Брюгге та збірної України Роман Яремчук провів в оренді у Валенсії. Форвард забив 8 голів за "кажанів" у 34 матчах. На Євро-2024 у складі збірної України Роман провів 3 матчі і забив 1 гол.

Повідомляють, що нападник може залишитись у Ла Лізі, але вже у іншому клубі. Є інформація, що Атлетико Мадрид веде переговори з приводу трансферу Яремчука. "Матрацники" пропонують за українця 12 мільйонів євро.