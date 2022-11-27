Роману Яремчуку – 27: яскраві моменти футбольної біографії українця

Яремчук пройшов шлях з дитячої академії львівських Карпат до бельгійського Брюгге. Чому його ненавидять фанати Гента та як минули його матчі за португальську Бенфіку.

Форвард збірної України Яремчук зі Львова, тому дитиною розпочав свій шлях у ДЮСШ Карпат, згодом перебрався до Динамо. Саме київському клубу Роман завдячує власним розвитком, про що він неодноразово говорив у інтерв'ю.

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Кар'єра футболіста у Яремчука поступово набирала обертів, найкращим сезоном юнака став 2011/2012, тоді Роман вийшов на показник: гол – за матч.

Своєю грою Яремчук звернув на себе увагу тренерського штабу Динамо. Ще не закінчивши Академію, він опинився серед тих, хто взимку отримав шанс поїхати на тренувальний збір із Динамо-2.

Форвард таки підписав контракт із киянами, вже після закінчення Академії та вдало там дебютував.

Олександрія

У 2016 Роман пішов у оренду в Олександрію, але повернувся до лав Динамо ще наприкінці сезону.



Виступи Романа Яремчука були результативними / Sport.ua

В складі містян, у матчі Ворскла — Олександрія, Роман Яремчук забив найшвидший гол в історії українського футболу — на 8-й секунді.

Гент

Кар'єра Яремчука в УПЛ перервалась – її заповнила європейська сторінка, відтак Роман Яремчук приміряв на себе звання легіонер.

16 серпня 2017 року було офіційно оголошено про трансфер футболіста до бельгійського клубу Гент. А 1 листопада 2020-го в матчі проти Васланд-Беверен оформив свій перший у кар'єрі хет-трик.

Бенфіка

Влітку 2021 року Роман перейшов у португальську Бенфіку. Небагато українців досягали успіху у Португалії, але Яремчук зміг здивувати "орлів".



Під час повномасштабного вторгнення Яремчук виступав за "Бенфіку" / Football.ua

Роман дебютував у складі Бенфіки у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти московського Спартака, на 90+2 хвилині матчу після удару Романа Самюель Жиго зрізав м'яч у власні ворота.

Після матчу з росіянами Бенфіка перейменувала свій офіційний твітер-акаунт на його честь на 24 години, назвавшись "SL Benficachuk".

Проте завоювати прихильність українцям в португальському футболі непросто, у Бенфіці дуже велика конкуренція та дуже високі вимоги до гравців.

Брюгге

Яремчук повернувся у Бельгію – 29 серпня 2022 року з'явилась інформація про трансфер Романа в Брюгге, його придбали за 16 мільйонів євро, а також "докинули" 3 мільйони євро, як бонуси.

Таким чином, українець Яремчук – найдорожчий гравець чемпіонату Бельгії. Яремчук став одноклубником ще одного українця – Едуарда Соболя, який вже не перший рік у Брюгге.

Все б нічого, якби фанати Гента не сприйняли перехід Яремчука в Брюгге, як зраду – Роману неодноразово діставалось від вболівальників ексклубу – міцним слівцем чи образливим банером.