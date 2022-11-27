Форвард збірної України Яремчук зі Львова, тому дитиною розпочав свій шлях у ДЮСШ Карпат, згодом перебрався до Динамо. Саме київському клубу Роман завдячує власним розвитком, про що він неодноразово говорив у інтерв'ю.

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Кар'єра футболіста у Яремчука поступово набирала обертів, найкращим сезоном юнака став 2011/2012, тоді Роман вийшов на показник: гол – за матч.

Своєю грою Яремчук звернув на себе увагу тренерського штабу Динамо. Ще не закінчивши Академію, він опинився серед тих, хто взимку отримав шанс поїхати на тренувальний збір із Динамо-2.

Форвард таки підписав контракт із киянами, вже після закінчення Академії та вдало там дебютував.

Олександрія

У 2016 Роман пішов у оренду в Олександрію, але повернувся до лав Динамо ще наприкінці сезону.



Виступи Романа Яремчука були результативними / Sport.ua

В складі містян, у матчі Ворскла — Олександрія, Роман Яремчук забив найшвидший гол в історії українського футболу — на 8-й секунді.

Гент

Кар'єра Яремчука в УПЛ перервалась – її заповнила європейська сторінка, відтак Роман Яремчук приміряв на себе звання легіонер.

16 серпня 2017 року було офіційно оголошено про трансфер футболіста до бельгійського клубу Гент. А 1 листопада 2020-го в матчі проти Васланд-Беверен оформив свій перший у кар'єрі хет-трик.

Бенфіка

Влітку 2021 року Роман перейшов у португальську Бенфіку. Небагато українців досягали успіху у Португалії, але Яремчук зміг здивувати "орлів".



Під час повномасштабного вторгнення Яремчук виступав за "Бенфіку" / Football.ua

Роман дебютував у складі Бенфіки у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти московського Спартака, на 90+2 хвилині матчу після удару Романа Самюель Жиго зрізав м'яч у власні ворота.

Після матчу з росіянами Бенфіка перейменувала свій офіційний твітер-акаунт на його честь на 24 години, назвавшись "SL Benficachuk".

Проте завоювати прихильність українцям в португальському футболі непросто, у Бенфіці дуже велика конкуренція та дуже високі вимоги до гравців.

Брюгге

Яремчук повернувся у Бельгію – 29 серпня 2022 року з'явилась інформація про трансфер Романа в Брюгге, його придбали за 16 мільйонів євро, а також "докинули" 3 мільйони євро, як бонуси.

Таким чином, українець Яремчук – найдорожчий гравець чемпіонату Бельгії. Яремчук став одноклубником ще одного українця – Едуарда Соболя, який вже не перший рік у Брюгге.

Все б нічого, якби фанати Гента не сприйняли перехід Яремчука в Брюгге, як зраду – Роману неодноразово діставалось від вболівальників ексклубу – міцним слівцем чи образливим банером.