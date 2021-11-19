П'ятий нападник

Саме в Хацкевича Яремчук дебютував в Динамо-2 у 2013 році у Першій лізі. Хоча на той час йому було лише 17 років. Хацкевич переконує, що він вже тоді заявляв іншим тренерам команди, що "Рома потягне".

При цьому використовували його тоді в команді не як центрального нападника, а як флангового – команда грала за схемою 4-3-3.

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До 2016 року Яремчук більше грав за молодіжну команду Динамо. А влітку 2016 року відправився в оренду в Олександрію.

У червні 2017 року головну команду Динамо очолив Хацкевич. А в серпні цього ж року Яремчука продали в бельгійський Гент.

Рома – молодий хлопець, а бути п'ятим нападником… Можна було його тримати – він пішов в Олександрію в оренду. Після цього пішов би в Зорю. Після Зорі пішов би в Дніпро. Рано чи пізно він би опинився в Динамо. Але тоді він був п'ятим,

– розповів Хацкевич.

На той момент в Динамо були інші нападники, які отримували більше ігрового часу – Дьємерсі Мбокані, Жуніор Мораес, Артем Кравець та Артем Бєсєдін.