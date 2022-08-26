Перший асист у єврокубках

Георгій Цитаішвілі, контракт якого належить київському Динамо, допоміг своїй нинішній команді розписати мирову 1:1. Грузин розпочав поєдинок на лаві запасних, а з'явився на футбольному полі на 59-й хвилині, пише 24 канал.

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Однієї хвилини вистачило Цитаішвілі, щоб записати у свій актив гольову передачу. Георгій асистував на Перейру, який зрівняв цифри на табло 1:1.

Більше команди не забивали. За підсумками двох зустрічей рахунок на користь Лех – 1:3, адже перший матч закінчився впевненою перемогою поляків 0:2.

Український голкіпер Леха Артур Рудько провів увесь поєдинок на лаві запасних.

Лех дотиснув Дюделанжа та пробився у груповий раунд Ліги конференцій.

До слова, Цитаішвілі в оренді у Польщі до кінця червня 2023 року. Після чого повернеться у Динамо.