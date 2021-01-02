Бельгійський Гент таки може розпрощатись з українським легіонером, але ним не стане Роман Яремчук. Гра Ігоря Пластуна не задовільняє тренерський штаб, який може вказати українцю на двері.

Придбання захисника є пріоритетним варіантом Гента у зимове трансферне вікно. Керівництво клубу та тренерський штаб не задоволені грою в обороні українця Ігоря Пластуна на Мішеля Нгаду. Тому для виконання поставлених цілей команду потрібно підсилювати у захисній ланці, повідомляє Voetbalprimeur.

Варто дізнатись Гент повісив цінник на Яремчука: у скільки клубам обійдеться забивний форвард

Доля українців у Генті

Гра оборонців значно погіршилась у порівнянні з минулим сезоном. Те ж саме стосується і ще одного захисника Гента Діно Арсланагіча. То ж не виключено, що бельгійці вкажуть "на вихід" цілій плеяді оборонців.

Щодо трансферу Романа Яремчука, то тут все залежить від рішення самого українця. Якщо нападник збірної України вирішить вже найближчим часом покинути клуб, то скаутам Гента прийдеться поламати голову, щоб знайти гідну заміну забивному форварду з України.

Трансфер Яремчука

Наголосимо, що ціла низка клубів проявляють інтерес до Яремчука. Ними стали Рома, Галатасарай та Спортінг. Влітку після конфлікту з наставником Роман вимагав свого продажу у іншу команду. Після зміни тренера український гравець отримує стабільне місце у атаці команди. Тому рішення форварда дещо пом'якшилось, але все одно нападник воліє змінити команду.

Якщо Роман захоче залишитись у Генті до літа 2021-го року, то клуб не стане сперечатись з футболістом та дозволить це зробити. Таке рішення українця б зекономило клубу гроші у зимове вікно. Клуб не матиме необхідності купувати нападника.

У цьому сезоні Яремчук у футболці бельгійців наколотив 11 м'ячів у воротах суперників та ще 4 рази асистував партнерам по команді. Щодо гри Пластуна, то екскарпатівець провів 13 поєдинків у всіх турнірах, у яких двічі засмучував воротарів суперників.

Додамо, що у Генті виступає ще один українець Роман Безус, але щодо його майбутньому у клубі наразі нічого невідомо. Схоже, що його гра повністю задовільняє тренерів.

Після 19 турів Гент посідає незвичну для себе 9 сходинку. Клуб на чолі з українцями здобув 25 очок.