Футболіст збірної України Роман Яремчук дізнався ступінь покарання за вилучення у матчі чемпіонату Бельгії. Нападник був вилучений 26 грудня у першому таймі мату Кортрейк – Гент (1:0).

Яке покарання отримав Яремчук

Дисциплінарний комітет Бельгійської футбольної асоціації виніс рішення по Роману Яремчуку. Про це повідомляє Королівська бельгійська футбольна асоціація.

До слова Рома відновили інтерес до Яремчука, – La Gazzetta dello Sport

Форвард дискваліфікований на один матч за пряму червону картку в матчі проти Кортрейка

Також Яремчук отримав один матч дискваліфікації умовно. Комітет оштрафував українця на 1 тисячу євро. Ще 500 євро футболіст заплатить, якщо до 29 грудня 2021-го повторно отримає червону картку в чемпіонаті Бельгії.

За що вилучили Яремчука

25-річний українець залишив свою команду в меншості на 22-й хвилині гри. Футболіст "купився" на провокацію суперника і двома руками штовхнув у спину Петара Голубовича, який перебував без м'яча.

Зазначимо, що це перше вилучення нападника у вищому дивізіоні.