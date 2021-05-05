Ромен Грожан повертається у Формулу-1: у 2020 році його болід розірвало на шматки та спалахнув

Пілот Ромен Грожан знову сяде за руль боліда Формули-1 після його аварії у листопаді 2020 року. Тоді автомобіль французького гонщика влетів у металеву огорожу, після чого одразу спалахнув. Грожан пробув у вогні 28 секунд, перш ніж зміг вибратися.

25 – 27 червня відбудеться гран-прі Франції. Саме тоді за кермо боліда повернеться Роман Грожан. Він візьме участі у демонстраційних заїздах перед гонкою за кермом боліда Mercedes-AMG W10 EQ Power+. Саме на цьому боліді Льюїс Хемілтон у 2019 році здобув чергове чемпіонство (а загалом за сезон переміг у 15 гонках, ще десять разів здобувши поул-позишн).

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Запросити Ромена Грожана виступити у демонстраційних гонках на домашній трасі вирішило керівництво команди мало не після аварії на гран-прі Бахрейну.

"Вперше ідея з’явилася тоді, коли здавалося, що Ромен закінчить свою кар'єру у Формулі-1, і ми не хотіли, щоб його аварія стала його останнім моментом за кермом боліду. І ми хотіли переконатися, що його остаточні спогади будуть за кермом автомобіля, який виграв чемпіонат", – розповві керівник команди Mercedes Тото Вольфф.

Аварія Ромена Грожана на гран-прі Бахрейну

29 листопада 2020 року відбулося гран-прі Бахрейну. Уже на першому колі пілот команди Haas Ромен Грожан вилетів з траси та влетів у металевий відбійник. Його болід розірвало на дві частини. І одразу спалахнув. Гонку зупинили. Швидкість боліда в момент удару була понад 200 км/год.

28 секунд минуло, допоки Грожан зумів вибратися з полум'я. Весь цей час стюарди намагалися загасити вогонь. Температура полум'я досягала 700 градусів Цельсія.