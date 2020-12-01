Французький пілот Формули-1 Ромен Грожан, який дивом вижив після аварії на гран-прі Бахрейну, розповів, як вибрався з боліда, що палав. Пілот Haas потарпив у моторошну аварію 29-го листопада, після чого його болід охопило полум'я.

В інтерв'ю каналам TF1 і LCI Грожан розповів, що в момент аварії згадав про австрійця Нікі Лауду. Болід Лауди у результаті аварії 1976 року також спалахнув й австрієць отримав серйозні опіки, однак вижив.

Як це було Гонщик Формули-1 потрапив у моторошну аварію: болід спалахнув за секунду і розірвався на частини

"Я побачив, що мій візор став помаранчевим, всюди було полум'я. Згадав про аварію Нікі Лауди – я не хотів йти так. Мені потрібно було вибратися заради дітей", – сказав Грожан.

Пілот Формули-1 зізнався, що це найбільша аварія, яку він коли-небудь бачив.

Я провів у вогні 28 секунд

"Навіть у Голлівуді такого немає. Я провів у вогні 28 секунд, але здавалося, що пройшло набагато більше, адже я тричі намагався вибратися. Я щасливий, що залишився живий. Щоб звільнитися, мені потрібно було розстебнути ремені безпеки. Керма не було – напевно, полетіло кудись від удару", – розповів француз.

Грожан зазначив, що обпік руки та отримав сильне розтягнення. Причому пілот думав, що зламав ступню.

Я більше злякався за своїх рідних, у першу чергу за дітей, а також за батька і матір. Я не особливо боявся за себе. Я відчував наближення смерті, і у мене не було іншого варіанту – потрібно було вибратися,

сказав Грожан.

У своєму інтерв'ю Грожан згадав про фатальну аварія Жюля Б'янкі 2014 року, після якої була введена система "гало". Ромен вважає, що саме вона врятувала його.

"Без "гало" я не був би тут. Думаю, Жюль не захотів зі мною зустрітися. Для мене це як друге народження. Моє життя буде назавжди відзначена цією аварією", – заявив Ромен.

Француз підтвердив, що має намір відновитися до останнього гран-прі сезону в Абу-Дабі:

"Я хочу закінчити свою історію у Формулі-1 по-іншому. Раніше Ромен Грожан ніколи б не сказав такого, але якщо я зможу виступити в Абу-Дабі, то буду щасливий, навіть якщо фінішують 20-м", – резюмував гонщик.

Дивіться моделювання як "гало" врятувало Грожана