У матчі 19-го туру чемпіонату України Інгулець на останніх секундах зумів вирвати перемогу у Минаю (2:1). Свої голи петрівці забили завдяки автоголу та пенальті після гри рукою.

Читайте також Шахтар підпускає Дніпро-1 та Зорю, львів'яни у зоні вильоту: турнірна таблиця УПЛ після 19 туру

Болотніков: Є дуже переконливі чутки, що це був злив

Під час ефіру програми на Youtube-каналі КДК Сергій Болотніков повідомив, що до нього надійшла інформація про злив матчу Минай – Інгулець. Нібито команди домовилися про поділ очок у двох поєдинках чемпіонату.

Мені надійшов сигнал від футбольних, знаючих людей, що є дуже переконливі чутки, що це був злив. Минай та Інгулець зіграли 3 в 3 – у першому колі закарпатці виграли в Петровому, а зараз команди добазарилися повернути боржок. І є всі аргументи, щоб в це повірити. Перший гол Інгульця – це автогол. А другий – це дуже дурний пенальті, гра захисника рукою, коли це не було потрібно,

– розповів Болотніков.

УАФ вивчає підозрілий матч

Комітет етики та чесної гри УАФ розпочав розслідування щодо можливого договірного матчу Минай – Інгулець.

"Ми вже працюємо над цим. Ми перевіримо усю інформацію, і після того розумітимемо, чи все було добре у матчі, чи ні.

Звісно, ми на попередній стадії, тож не можемо робити ніяких заяв. Але, як і будь-яку інформацію, проаналізуємо її уважно", – сказав голова комітету Френческо Баранка.