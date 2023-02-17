Печерський районний суд міста Києва ухвалив відсторонити президента УАФ Андрія Павелка від посади на місяць – до 17 березня 2023 року. Цей же суд виніс ухвалу про тимчасове відсторонення від займаної посади генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Але обоє залишаться на своїх посадах і далі будуть працювати.

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Все через те, що рішення суду ще не набрало законної сили. Адже ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, законне рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційної інстанції.

Сторони відповідача (Павелка та Запісоцького) мали право подати апеляцію на цю ухвалу, що вони й зробили. Це підтвердили й в Українській асоціації футболу.

"Андрій Павелко продовжує виконувати обов’язки президента УАФ до набрання відповідним рішенням суду законної сили. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора. Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду такої справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов’язки на посаді президента УАФ. Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже скеровано до апеляційної судової інстанції", – йдеться в заяві УАФ.

Скільки триватиме розгляд апеляції – достеменно невідомо. Її можуть розглядати й протягом місяця. Відтак поки триватиме розгляд апеляції, може минути той час, на який Павелка відсторонили від посади ухвалою суду.