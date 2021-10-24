Наполі перервав серію перемог в Серії А, але повернув собі лідерство – Моуріньо був вилучений

Наполі не зуміло продовжити переможну серію в чемпіонаті Італії. У неділю, 24 жовтня, неаполітанці вперше в сезоні втратили очки в Серії А. зупинити їх вдалося Ромі на власному полі.

Рома – Наполі 0:0

Наполі до цього матчу виграв вісім стартових матчів. Тож команда прогнула продовжити свою переможну серію. Це було потрібно для того, щоб повернутися на перше місце. Адже Мілан, який зіграв напередодні, випередив "партенопеї" в турнірній таблиці. У цьому матчі Ібрагімович забив як у чужі ворота, так і у власні.

Водночас Ліверпуль змішав з болотом Манчестер Юнайтед, розірвавши Роналду і Ко з рахунком 5:0

Рома теж мала свої причини прагнути перемогти – реабілітуватися перед вболівальниками за ганебну поразку 6:1 в матчі Ліги конференцій проти норвезького Бодо/Глімт.

Але жодній з команд не вдалося перемогти. Матч видався доволі напруженим, але з малою кількістю моментів. В першому таймі можна відзначити лише один – Ебрахам отримав пас на хід, але в штрафному в боротьбі з суперником пробив повз дальню штангу.

У другому таймі нагод було більше. найбільшу реальну нагоду відзначитися змарнував Осімхен. Все через Манчіні, який пішов у підкаті в штрафному майданчику, після чого м'яч влучив у штангу. Вже за декілька хвилин нігерійський нападник перевірить на міць і перекладину воріт.

Кінцівка матчу відзначилася двома вилученнями. Але на кількість гравців на полі це не вплинуло. Спочатку другу жовту картку отримав тренер Роми Жозе Моуріньо. А вже після фінального свистка пряму червону картку отримав і наставник гостей Лучано Спалетті.

Між цими вилученням був і гол, який арбітри справедливо не зарахували – Осімхен перебував в положенні поза грою.

Наполі перемагає та повертається на перше місце в турнірній таблиці. В команди однакова кількість очок як і в Мілану. Рома поки зберігає за собою четверте місце.

Рома – Наполі відеоогляд