Буде/Глімт – Рома 6:1

Голи: Ботхейм, 8, 52, 80, Берг, 20, Солбаккен, 71, Пеллегріно, 78 – Перес, 28

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Для Буде/Глімт поєдинок з Ромою був тільки другим домашнім у Лізі конференцій. У першій грі норвежці переграли українську Зорю з рахунком 3:1. Італійський гранд на півночі Норвегії отримав значно більше.

Уже на старті матчу Буде/Глім зумів вийти вперед: норвежці завдяки чудовій комбінації розірвали "вовків" на правому фланзі. Ботхейм спокійно відзначився з меж штрафного.

Відео першого голу Ботхейма



Через 12 хвилин на табло вже було 2:0: футболісти Роми дозволили Бергу завдати дальнього удару й той красивим ударом прошив Руя Патрісіу.

Відео голу Берга



Та на 28 хвилині у Роми з'явилася надія: Перес вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника та скоротив відставання.

Відео голу Переса



На старті другого тайму Буде/Глім відновив перевагу у два голи. Норвежці вкотре прорвалися правим флангом і вивели на удар Ботхейма. Той, мов на тренуванні, переправив м'яч у ворота.

Відео другого голу Ботхейма



Наприкінці матчу Буде/Глім змусив сумніватися у класі футболістів Роми. Протягом 10 хвилин норвежці забили ще 3 голи. Ботхейф оформив хет-трик, а Солбаккен та Пеллегріно провели по одному голу.

Символічно, що 7 років тому Рома програла Баварії у Лізі чемпіонів з рахунком 7:1. Буде/Глімт забракло одного голу, щоб повторити досягнення Баварії.

Після перемоги Буде/Глімт набрав 7 очок у групі C та очолює турнірну таблицю. Рома після трьох турів має 6 очок.