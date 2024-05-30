Непроста перемога: Світоліна обіграла француженку Паррі та вийшла до 1/16 Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграла другий матч на Відкритому чемпіонаті Франції. У рамках 1/32 фіналу одеситка зустрічалася з француженкою Діан Паррі.

Еліна Світоліна – Діан Паррі 2:0 (6:4, 7:6(3))

Тиждень тому суперниці вже зустрічалися на турнірі в Страсбурзі. Тоді Світоліна впевнено перемогла представницю Франції за підсумком двох сетів, пише 24 Канал.

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Світоліна подолала другий раунд Ролан Гаррос

Друга зустріч відбулася на кортах Парижу. 63-тя ракетка світу створила чимало проблем титулованій українці.

У першому сеті на корті точилася рівна боротьба. Після шести зіграних геймів рахунок був 3:3. Однак Еліна зуміла зібратися та вирвати партію 6:4.

Після п'яти геймів другого сету Світоліна впевнено вела в рахунку 4:1. Проте Паррі скористалася помилками українки та перевела партію у тайбрейк.

Та все ж українська тенісистка зуміла переломити хід зустрічі. Світоліна виграла шість розіграшів поспіль та перемогла з рахунком 7:3. Загалом матч тривав одну годину та 53 хвилини.

У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею дуелі румунки Ани Богдан та "нейтральної" росіянки Анастасії Павлюченкової.

Нагадаємо, що у 1/16 фіналу також зіграє українки Даяна Ястремська, яка обіграла китаянку Ван Яфань.