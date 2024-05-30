Яфань Ван – Даяна Ястремська 0:2 (2:6, 0:6)

Це була перша очна зустріч між суперницями. Поєдинок тривав менше, ніж одну годину та закінчився розгромом, пише 24 Канал.

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На початку матчу тенісистки обмінялися геймами на своїй подачі, після чого Даяна Ястремська продемонструвала повну домінацію на корті. Українка за рахунку 5:1 дозволила суперниці зробити брейк, проте, як виявилося пізніше, то був останній гейм в активі Ван Яфань.

У другій партії третя ракетка України не дозволила китаянці в жодному геймі дійти навіть до рахунку рівно, а на своїй подачі віддала взагалі лише один розіграш. У підсумку, Ястремська оформила "сухий" сет і вперше у кар'єрі пробилася до третього кола Ролан Гаррос.

Протягом матчу українська тенісистка зробила один ейс при двох подвійних помилках, реалізувала 6 з 9 брейк-поінтів та виграла 6 із 7 геймів на своїй подачі.

Цікаво. У нинішньому сезоні Даяна вже виграла 7 матчів на мейджорах (2 у Парижі та 5 в основній сітці Australian Open) – це повторенням її особистого рекорду на турнірах Grand Slam протягом одного року.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Даяна Ястремська зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф. Вони зустрічалися між собою у квітні на Мастерсі в Мадриді й тоді американка здобула впевнену перемогу з рахунком 6:4, 6:1.