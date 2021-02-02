Повернення короля: Роджер Федерер назвав турнір, на якому виступить вперше після травми

Найтитулованіший тенісист сучасності Роджер Федерер готується повернутися на корт після перерви понад у рік. Швейцарець пропускав минулий сезон і початок нового через травму коліна.

Джерело: SRF Sport

Федерер заявив, що хоче відновити свої виступи на змаганнях у Досі. Турнір у Катарі ATP Tour 250 пройде з 8 до 13 березня.

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У 2021 році Роджер Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998 року. 39-річний швейцарець заявив, що повертатися в Австралії було занадто рано.

Я багато думав, на якому турнірі буду відновлювати свої виступи. Я не грав занадто довго, довше, ніж мені б того хотілося. Повертатися в Австралії – це було трохи рано для мого коліна. Ми з командою вирішили, що все-таки я спочатку повинен зіграти на якомусь невеликому турнірі, щоб рівень стресу для організму був меншим. І турнір в Катарі підходить під цей опис,

– сказав Федерер.

У мене ще багато різних цілей в житті

Разом з тим, Федерер звернув увагу, що на турнірі в Досі матчі триватимуть всі 5 днів, що також буде серйозним навантаження.

Федерер, який зазнав травми на Australian Open-2020, розповів, що вперше за довгий час відчуває, що його коліно здатне витримати ігрові навантаження.

Однак Роджер не ставить за ціль залишатися у тенісі будь-якою ціною.

Якщо мою сім'ю це не буде влаштовувати або фізично я не буду справлятися, то нічого, у мене ще багато різних цілей у житті. Я зіграв би ще на одному турнірі після Дохи, якщо буду фізично готовий, а якщо ні – тоді повернуся до тренувань, буду готуватися до ґрунту, а після нього – до турніру в Галле, Вімблдону та Олімпійських Ігор,

– сказав Федерер.

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Мені б хотілося знову пережити відчуття великої перемоги

Федерер зізнався, що прагне знову пережити момент великої перемоги. Як відомо, Федерер переможець 20 турнірів серії Гренд Слем.

"Останні місяці я багато часу присвятив відновленню, але все ж, я гравець, значить найбільше задоволення мені приносять матчі. Мені б хотілося знову пережити відчуття великої перемоги, заради цього я готовий пройти довгий і важкий шлях. За цей період, що я не грав, я досить уважно стежив за результатами, за матчами. І це досить незвично для мене, тому що, як правило, якщо я вибуваю з турніру, то далі не особливо стежу за ходом змагань", – резюмував швейцарець.

Для Федерера турнір у Досі стане першим з Australian Open-2020, після якого тенісист переніс дві операції на коліні.