Найкращий український тенісист Сергій Стаховський пожартував з колег по цеху – швейцарців Роджера Федерера та Стена Вавринки. Стаховський звернувся до зіркових тенісистів через технічну поразку збірної Україні в матчі Ліги націй проти Швейцарії.

Федерер втратить обличчя, якщо буде на таке реагувати

Після технічної поразки збірної України Стаховський адресував твіт з претензіями Роджеру Федереру і Стену Вавринці. В інтерв'ю Sport.ua Стаховський розповів про реакцію швейцарців.

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Якщо Роджер буде на таке реагувати, то він же втратить своє обличчя. Йому ж не можна бути причетним до жодного скандалу. Зі Стеном ще не розмовляв, але я його впіймаю, з ним ми ще обговоримо це питання. Це був маленький тролінг, я ж розумію, що вони мають мало впливу на те, що там відбувається,

– сказав Стаховський.

Також Стаховський поділився власними переживаннями, коли дізнався, що Україна отримала технічну поразку.

"Мені було дуже неприємно. Але стало смішно після того, як з’явилася інформація про те, що до того грали дві команди з різних кантонів з позитивними тестами, і це не викликало жодних проблем", – сказав Сергій.

Водночас Стаховський вважає, що Україна може виграти справу у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

"У регламенті було прописано, що Україна може виставити на матч другу команду, але не були прописані часові рамки. Україні дали 24 години, ці рамки не були прописані в регламенті УЄФА. Вважаю, що цей результат може бути або анульований, або матч все ж зіграють", – додав тенісист.

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