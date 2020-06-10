Повернення легендарного тенісиста Роджера Федерера на корт відкладається. Четвертий номер світового рейтингу переніс ще одну операцію через травму.

Федерер не зіграє до 2021 року

У своєму твіттері Федерер повідомив, що повернеться на корт тільки на початку сезону-2021. Таким чином, Федерер пропустить практично весь сезон-2020.

До речі Федерер став найбагатшим спортсменом 2020 року за версією Forbes

Федерер написав, що декілька тижнів тому через проблеми з відновленням після першої операції він переніс додаткову артроскопічну процедуру на правому коліні.

Зараз, як і перед сезоном-2017, я планую взяти необхідну паузу, щоб на 100% підготуватися і грати на найвищому рівні. Я буду дуже сумувати за уболівальниками і туром і буду чекати повернення на початку сезону-2021,

– написав 38-річний швейцарець.

Коли Федерер травмувався