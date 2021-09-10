Роберто Карлос та Луїш Фігу приїхали до Києва на відкриття футбольної школи Реалу: фото та відео

Легендарні у минулому гравці мадридського Реала Роберто Карлос, Луїш Фігу, Едвін Конго та Хосе Еміліо Амавіска завітали до Києва на відкриття футбольної школи. Тут їх зустрів мер столиці Віталій Кличко.

Футбольну школу фонду "Реал Мадрид" відкрили на Лівому березі Києва – в Українському коледжі ім. В. О. Сухомлинського. На її урочисте відкриття і запросили легендарних футболістів, які виступали за мадридський клуб.

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Нова футбольна школа стала вже 13-ю в Україні, яку відкрили фонд "Реал Мадрид" та громадська організація "Епіцентр – дітям". Перша така з'явилася у Тернополі у 2018 році.

Загалом фонд "Реал Мадрид" об'єднує понад 450 шкіл у 80 країнах.