Футбольную школу фонда "Реал Мадрид" открыли на Левом берегу Киева – в украинском колледже им. В. А. Сухомлинского. На ее торжественное открытие и пригласили легендарных футболистов, которые выступали за мадридский клуб.

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Новая футбольная школа стала уже тринадцатой в Украине, которую открыли фонд "Реал Мадрид" и общественная организация "Эпицентр – детям". Первая такая появилась в Тернополе в 2018 году.

Всего фонд "Реал Мадрид" объединяет более 450 школ в 80 странах.