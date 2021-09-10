Футбольну школу фонду "Реал Мадрид" відкрили на Лівому березі Києва – в Українському коледжі ім. В. О. Сухомлинського. На її урочисте відкриття і запросили легендарних футболістів, які виступали за мадридський клуб.

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Нова футбольна школа стала вже 13-ю в Україні, яку відкрили фонд "Реал Мадрид" та громадська організація "Епіцентр – дітям". Перша така з'явилася у Тернополі у 2018 році.

Загалом фонд "Реал Мадрид" об'єднує понад 450 шкіл у 80 країнах.