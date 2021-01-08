У Європі набирає обертів зимове трансферне вікно і вже відбулися перші зіркові переходи футболістів. Амстердамський Аякс придбав найдорожчого футболіста в історії лондонського Вест Хема.

Івуарійський нападник Вест Хема Себастьян Аллер став гравцем нідерландського Аякса. Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

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Деталі трансферу

Вест Хем отримає від Аякса 22,5 мільйона євро за форварда. Аллер підписав з Аяксом контракт терміном до червня 2025 року.

26-річний форвард буде виступати під 22-м номером.

Важливо. Влітку 2019 року Вест Хем заплатив за Аллера франкфуртському Айнтрахту 50 мільйонів євро. Цей трансфер став рекордом "молотобійців".

Аллер не заграв у Вест Хемі

У порівнянні з кар'єрою в Айнтрахті Аллеру не вдалося стати основним гравцем у Вест Хемі. Він провів за лондонців 53 матчі, в яких забив 14 голів.

Суттєво справи Алерра у Вест Хемі погіршилися, коли команду очолив Девід Моєс.