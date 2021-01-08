Вест Хем Ярмоленка продав Аяксу найдорожчого футболіста у своїй історії
У Європі набирає обертів зимове трансферне вікно і вже відбулися перші зіркові переходи футболістів. Амстердамський Аякс придбав найдорожчого футболіста в історії лондонського Вест Хема.
Івуарійський нападник Вест Хема Себастьян Аллер став гравцем нідерландського Аякса. Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.
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Деталі трансферу
Вест Хем отримає від Аякса 22,5 мільйона євро за форварда. Аллер підписав з Аяксом контракт терміном до червня 2025 року.
26-річний форвард буде виступати під 22-м номером.
Аллер не заграв у Вест Хемі
У порівнянні з кар'єрою в Айнтрахті Аллеру не вдалося стати основним гравцем у Вест Хемі. Він провів за лондонців 53 матчі, в яких забив 14 голів.
Суттєво справи Алерра у Вест Хемі погіршилися, коли команду очолив Девід Моєс.
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