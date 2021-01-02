У п'ятницю, 1 січня, Евертон на власному полі приймав Вест Хем у рамках 17-го туру АПЛ. Команда Андрія Ярмоленка вирвала важливу перемогу.

Евертон – Вест Хем 0:1

Гол: Соучек, 86

Українець Андрій Ярмоленко потрапив у заявку на матч, але з перших хвилин залишився на лаві для запасних. Однак перший небезпечний момент був у виконанні гостей. Крессвелл отримав передачу на межі штрафного майданчика та прицільно пробив у дальній кут воріт – м'яч розминувся поруч зі стійкою, пише 24 канал.

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Мінімальна перемога

Знову гостро було біля володінь Евертона, але після виконання штрафного свою майстерність продемонстрував голкіпер господарів.

Відповідь від господарів. Бернард отримав пас та пробив в один дотик з далекої відстані. М'яч рухався в напрямку кута воріт, але голкіпер чітко бачив момент удару та виконав сейв.

Команди так і не змогли розмочити рахунок у перші 45 хвилин.

Крессвелл спробував переграти воротаря прицільним ударом зі штрафного, який був призначений небезпечно близько від карного майданчика. Але Пікфорд видав чудовий сейв і не дозволив м'ячу влетіти під поперечину воріт.

На 73-й хвилині на поле нарешті вийшов українець Ярмоленко. Після цієї заміни Вест Хем забив.

На 86-й хвилині активний Крессвелл потужно пробив з дальньої дистанції. М'яч не летів у сітку воріт, а потрапив у ноги Соучека, який з близької відстані відправив м'яч у сітку воріт – 0:1.

Останній момент у зустрічі був у виконанні гостей. Лансіні швидко зорієнтувався та підхопив м'яч, який відскочив, але спрямував його високо над поперечиною.

Фінальний свисток судді зафіксував остаточний рахунок поєдинку – 0:1 на користь Вест Хема.

Після перемоги Вест Хем хоч перебуває на 10 місці, але у їх активі 26 очок. Така ж кількість пунктів і у Челсі, яке посідає 5 єврокубкову позицію.

Евертон – 4-й, у їх активі 29 набраних пунктів. Лестер має ідентичну кількість балів, але має кращу різницю голів, тому займає 3 місце.

Евертон – Вест Хем відеоогляд