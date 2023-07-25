Права росіян важливіші за життя українців: призерка ОІ рознесла Баха за його позицію

У 2024 році в Парижі відбудуться літні Олімпійські ігри. Досі невідомо, чи будуть там присутні росіяни та білоруси, адже Томас Бах лобіює їх інтереси.

Президент МОК протягом тривалого часу намагається грати роль миротворця й повторює наче мантру тезу про спорт, який є поза політикою. Навіть після того, як він сам визнав, що Росія політизує його.

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База від української бігунки

Легкоатлетка Анна Рижикова поділилася своїми думками про поведінку МОК та відсторонення спортсменів із країн-агресорок від змагань. Адже через ганебну позицію Баха та його посіпак страждають саме українські спортсмени та здоровий глузд, у цілому.

"Сподіваюся, що росіян і білорусів не допустять і ми зможемо виступити на Олімпіаді. Мені здається, що вся спортивна громадськість кричить, що російським спортсменам не місце на Олімпіаді, а Бах вперто ігнорує думку більшості. Президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу прийняв наші аргументи і розуміє, наскільки ця війна жахлива й для спорту", – зазначила спортсменка.

Окремо наша олімпійська призерка схарактеризувала ситуацію в МОК, яка є очевидною для всіх, окрім самої організації. Їх жага відбілити рашизм вже давно перейшла всі межі адекватності:

Томаса Баха ж більше турбує те, що росіяни втратили право брати участь у змаганнях, ніж те, що українці втратили не лише право займатися спортом, а й право людини на життя.

Сподіваємося, що уряд Франції, зокрема очільниця Парижа Анн Ідальго, яка обіцяла не допустити росіян до Олімпіади-2024, також усвідомлюють важливість бути на правильному боці та зроблять правильний вибір. І у разі дозволу МОК допустити "нейтральних" спортсменів до ОІ-2024, просто не впустять у свою країну атлетів із країн-терористів, як це вже зробили Польща та Німеччина з тенісистками із Росії.