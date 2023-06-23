Російська влада зрозуміла, що спортсменів країни-терористки не раді бачити на Олімпійських іграх в Парижі. Щоб задовольнити хворі амбіції міжнародного злочинця Владіміра Путіна на болотах вирішили проводити альтернативні змагання – літні Ігри дружби. Такі наміри терористів не сподобалися президенту МОК Томасу Баху.

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Несподіване прозріння

Глава Комітету нарешті зрозумів, що Росія використовує спортивні змагання як політичний інструмент. Тож всі гасла про "спорт внє палітікі" – порожні балачки.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба МОК.

Російський уряд звинувачує нас у недотриманні політичної нейтральності. Водночас цей же уряд намагається організувати абсолютно політизовані спортивні змагання,

– цитує Баха пресслужба МОК.

Проте є сумніви, що Томасу Баху вистачить сміливості відправити весь російський спорт слідом за кораблем. Німецький чиновник як і раніше буде шукати компроміс з кремлівським маніяком.

Що таке Ігри дружби