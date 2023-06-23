Російська влада зрозуміла, що спортсменів країни-терористки не раді бачити на Олімпійських іграх в Парижі. Щоб задовольнити хворі амбіції міжнародного злочинця Владіміра Путіна на болотах вирішили проводити альтернативні змагання – літні Ігри дружби. Такі наміри терористів не сподобалися президенту МОК Томасу Баху.
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Несподіване прозріння
Глава Комітету нарешті зрозумів, що Росія використовує спортивні змагання як політичний інструмент. Тож всі гасла про "спорт внє палітікі" – порожні балачки.
Відповідну заяву опублікувала пресслужба МОК.
Російський уряд звинувачує нас у недотриманні політичної нейтральності. Водночас цей же уряд намагається організувати абсолютно політизовані спортивні змагання,
– цитує Баха пресслужба МОК.
Проте є сумніви, що Томасу Баху вистачить сміливості відправити весь російський спорт слідом за кораблем. Німецький чиновник як і раніше буде шукати компроміс з кремлівським маніяком.
Що таке Ігри дружби
- Президент терористичної федерації Владімір Путін прийняв рішення щодо проведення літніх Ігор дружби у вересні 2024 року в Москві.
- Кремлівський маразматик не зміг вигадати нічого нового, адже це повна калька з Ігор доброї волі, які виникли як альтернатива Олімпіаді.
- Ігри доброї волі виявилися абсолютно непотрібними змаганнями. У порівнянні з Олімпійськими іграми інтерес глядачів до цих змагань був низьким, а тому невдовзі вони були викинуті на смітник історії.
- Не потрібно бути пророком, щоб зрозуміти, що таку ж долю чекають Ігри дружби, організовані злочинною державою.