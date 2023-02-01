ОСА повідомив 45 країн-членів, що участь у місwевих Олімпійський іграх Росії та Білорусі. Через те, що жодних обговорень з країнами зі сторони ОСА не було, це викликало низку запитань в учасників змагань.

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Придобрювання місцевих спортсменів

ОСА заявив, що вони приймуть 500 спортсменів з обох країн. Та жоден представник Росії та Білорусі не зможе виграти будь-яку медаль змагань. Також комітет пообіцяв запезпечити, щоб азійські спортсмени не потрапили у скрутне становище при кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Таке рішення ОСА викликало низку запитань зі сторони учасників змагань. Вони вбачають чимало проблем у такому запрошенні.

Оскільки беруть участь російські та білоруські спортсмени, проведення плей-оф на Азійських іграх може створити певні проблеми. Ми запитаємо ОСА, як він буде вирішувати ці ситуації, а також у яких видах спорту російські та білоруські спортсмени будуть змагатися на Азійських іграх,

– розповів предстаник Корейського спортивного комітету.

Раніше Олімпійський комітет Азії запросив на змагання Росію та Білорусь та повідомив залюбки прийме на своїх турнірах тамтешніх спортсменів.