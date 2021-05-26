День з історії футболу

3 роки тому 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" Реал взяв трофей найпрестижнішого клубного турніру Європи. "Королівський клуб" переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів 3:1.

Читайте також Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET

Перший гол вболівальники побачили аж у другому таймі. На 51-й хвилині Бензема скористався безглуздою помилкою голкіпера Ліверпуля. Однак вже за чотири хвилини англійський клуб зрівняв цифри на табло. Голом відзначився Мане після розіграшу з кутового.

Далі у матчі була феєрія від Бейла. Спершу Гарет красивим ударом через себе знову вивів Реал уперед. А вже на 84-й хвилині ввалієць наважився на дальній удар. Гравець "вершкових" оформив дубль після ще однієї помилки воротаря Лоріса Каріуса.

У тій зустрічі два футболісти отримали травми – Мохаммед Салах (Ліверпуль) та Дані Карвахаль (Реал).

Мадридський Реал здобув трофей Ліги чемпіонів. Фінальне протистояння відвідало близько 20 тисяч іноземних фанатів. Загалом на поєдинку було присутньо понад 61 тисяча вболівальників.

Фінал Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль відеоогляд