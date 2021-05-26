День из истории футбола
3 года назад 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" Реал взял трофей самого престижного клубного турнира Европы. "Королевский клуб" победил Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 3:1.
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Первый гол болельщики увидели только во втором тайме. На 51-й минуте Бензема воспользовался нелепой ошибкой голкипера Ливерпуля. Однако уже через четыре минуты английский клуб сравнял цифры на табло. Голом отметился Мане после розыгрыша углового.
Далее в матче была феерия от Бэйла. Сначала Гарет красивым ударом через себя снова вывел Реал вперед. А уже на 84-й минуте валлиец решился на дальний удар. Игрок "сливочных" оформил дубль после еще одной ошибки вратаря Лориса Кариуса.
Мадридский Реал получил трофей Лиги чемпионов. Финальное противостояние посетило около 20 тысяч иностранных фанатов. Всего на поединке присутствовали более 61 тысячи болельщиков.
Финал Лиги чемпионов Реал – Ливерпуль видеообзор