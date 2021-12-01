У ритмі танцю: Ломаченко показав підготовку до ключового бою з Коммі

1 грудня 2021 , 23:57
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Джерело:

інстагрм lomus_official

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категорія Василь Ломаченко завершує підготовку до бою з Річардом Коммі. Українець 11-го грудня зустрінеться з ексчемпіон світу за версією IBF.

Ломаченко працює над координацією

На сторінці lomus_official з'явилися декілька світлин з тренувань Василя Ломаченка. Українець традиційно тренується у Каліфорнії (США).

До речі Команда Камбососа назвала Ломаченка потенційним суперником: українцю потрібно виконати умову

Василь приділяє увагу легкоатлетичним вправам. Ломаченко працює на координаційних сходах.


Василь Ломаченко / Фото instagram.com/lomus_official


Василь Ломаченко / Фото instagram.com/lomus_official

Ломаченко зустрінеться з Коммі: головне

  • Після перемоги над Масайоші Накатані влітку Ломаченко проведе другий бій у 2021 році. Він зустрінеться з ганцем Річардом Коммі у ніч з 11 на 12 грудня.
  • Поєдинок відбудеться у Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".
  • Для Ломаченка важливо здобути перемогу, щоб претендувати на бій з новоспеченим чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF та WBC Franchise Джорджем Камбососом.
  • Українець очолює рейтинг WBO та має шанс стати офіційним претендентом на титул.