Ексчемпіон IBF відреагував на потенційний бій з Ломаченком

Колишній чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Річард Коммі оцінив шанси зустрітися в наступному бою з Василем Ломаченком.

Зараз я не знаю, хто буде моїм опонентом

33-річний боксер з Гани прокоментував слова свого промоутера Лу Дібелли. Той заявляв, що Коммі стане випробування для українця Ломаченка.

До речі Ломаченко знищить будь-кого, – батько Лопеса про наступний бій українця

Коммі сказав, що для нього немає значення, хто його наступний суперник.

"Я боксер, і я б'юся, тому кого б не поставили навпроти мене, все, що мені потрібно – це готуватися, з нетерпінням очікувати дати і врешті-решт переконатися, що я готовий фізично і психологічно", – зазначив боксер.

Річард заявив, що знову хоче стати чемпіоном світу. Втім, він не знає, чи зустрінеться з Ломаченком.

За Ломаченка – я не знаю, але може бути. Мій менеджер, мій промоутер Лу Дібелла… Як тільки вони вирішать, – я дізнаюся. Зараз я не знаю, хто буде моїм наступним опонентом,

– резюмував ганець.

Саме Коммі міг стати суперником Ломаченка у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Однак у грудні 2019 року він програв Теофімо Лопесу.

У підсумку Лопес у жовтні 2020-го здолав і Ломаченка та став абсолютним чемпіоном світу.

Ломаченко ж заявляв, що для нього стала несподіванкою перемога Лопеса в бою з Коммі.

Хто стане наступним суперником Ломаченка

Потенційним претендентом на бій з українцем називають японця Масаєші Накатані, який програвав Теофімо Лопесу. Про це заявляв промоутер Ломаченка Боб Арум.

Ломаченко у відповідь опублікував картинку з Накатані у своїх соцмережах. Японець "прийшов" у коментарі та запитав: "Це наступний бій?"

За словами Арума, Ломаченко має декілька варіантів щодо наступного поєдинку. Зокрема, він може зустрітися з Девіном Хейні, Раяном Гарсією та навіть Теофімо Лопесом.