Міг потренувати клуб, за який грає : досвідчені український гравці отримали тренерські ліцензії

Низка відомих українських футболістів отримали тренерські ліцензії. Проте диплом ще не надає велевезних привілегій потенційним коучам.

Олександр Рибка, Денис Бойко, Денис Олійник, Артем Кравець та Сергій Люлька отримали тренерські ліценції категорії В. Один з футболістів мав нагоду допомогти власному тренерському штабу.

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Заглядаючи у майбутнє

Декілька відомих українських футболістів вирішили пройти тренерські курси та отримали за це відповідні дипломи. У центрі ліцензування Української асоціації футболу такі відомі виконавці, як Денис Бойко, Артем Кравець, Олександр Рибка та Денис Олійник склали іспити та отримали тренерський диплом УЄФА категорії В. Дана ліцензія всього лиш може дати початок маститим футболістам у їхній новій справі, оскільки вона дозволяє тренувати команди Другої ліги або ж стати асистентом головного тренера у Першій лізі.

Таким чином, Артем Кравець, який уже офіційно завершив кар'єру футболіста, може сміло перейти до нового етапу футбольного життя, оскільки завад у нього більше немає. Олександр Рибка минулий сезон відстояв за ФК Львів, проте "золоті леви" вилетіли з УПЛ та потрапили до Першої ліги. Воротар міг би допомогти тренерському штабу львівського колективу в ролі асистента команди. Проте Львів не заявлений на наступний сезон Першої ліги, тому навіть існування команди наразі під питанням. Сергій Люлька з 2022-го року перебуває у статусі вільного агента.

Щодо Дениса Олійника та Дениса Бойка, то футболісти ще не завершили свою кар'єру. Вінгер Ворскли готується до нової кампанії зі своїм колективом, яку він розпочне кваліфікацією до Ліги конференцій, де "зелено-білі" зустрінуться із переможцем матчу ДАК (Словаччина) – Діла Горі (Грузія). А от ексголкіпер Динамо перебуває у пошуках нової команди, зокрема, воротаря сватають у Полісся.

Нагадаємо, раніше лідер збірної України Олександр Зінченко також отримав тренерську ліцензію категорії В.

Футболісти із тренерськими ліцензіями / інстаграм гравців