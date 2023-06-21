Команді Віктора Скрипника зіграє проти переможця матчу ДАК (Словаччина) – Діла Горі (Грузія). Полтавський клуб був серед несіяних за Основним шляхом і отримав суперника з-поміж сіяних, повідомляє 24 Канал.

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Перший екзамен для ворсклян

Нагадаємо, що Ворскла посіла 5-те місце за підсумками сезону-2022/2023 в УПЛ. Ворскляни набрали 45 балів у 30-ти турах. До четвертого київського Динамо відставання склало аж у 15 очок. Однак перевага клубу з Полтави над шостою Олександрією склало лише один пункт.

Переможець протистояння Ворскла – пройде у третє коло кваліфікації Ліги конференцій.

Важливо! Перший поєдинок другого відбіркового раунду відбудуться 27-го липня та матч-відповідь – 3-го серпня. Перша гра для полтавського клубу буде формально домашньою.