Невен Джурасек офіційно покинув Шахтар. Хорватський футболіст не побоявся грати в Україні за часів повномасштабної війни.

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Вслід за тренером

Невен Джурасек провів у донецькому колективі всього один сезон. Хорват опинився у стані "гірників" разом із Ігорем Йовічевічим, який привів футболіста із собою до Шахтаря. Гравець не став одним із провідних у лавах "кротів", проте все ж був активним гравцем ротації складу донецького колективу. Джурасек подякував Шахтарю та усій Україні за проведений час, можливо, натякауючи на свій від'їзд за межі нашої держави. також відхід Невена із команди може вкотре підтвердити відставку Йовічевіча.

Я розстаюся із Шахтарем. Для мене було великою честю та привілеєм грати за найкращу команду України разом із найкращими гравцями країни. Хочу подякувати тренерському штабу, своїм партнерам по команді, всім людям, які працюють у клубі, і всім фанатам Шахтаря за те, що зробили сезон 2022/2023 таким успішним і незабутнім. Дякую, Шахтар, дякую, Україно,

– написав Джурасек.

Варто зазначити, що хорватський футболіст встиг пограти від керівництвом Ігоря Йовічевіча у трьох різних колективах. Зокрема, Невен Джурасек грав у загребському Динамо, СК Дніпро-1 та Шахтарі під пильним наглядом хорватського фахівця. Йовічевіч усюди тягнув за собою Невена, тому не виключення, що цього разу наставник хоче провернути ідентичну схему.

Джурасек за один сезон у Шахтарі провів 26 матчів, в яких забив 1 гол та зробив 3 асисти. Хорват з "гірниками" став чемпіоном України сезону 2022/2023, а також допоміг практично новоствореній команді добитися успіху на європейській арені. Контракт 24-річного півзахисника був підписаний з "кротами" до літа 2024-го року.