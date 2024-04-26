У росіян здають нерви: керівництво РФС шантажує УЄФА виходом з організації

Російські футбольні чиновники знову погрожують керівництву УЄФА. Міжнародна ізоляція сильно допікає країні-агресорці.

Повномасштабна військова агресія проти України позбавила російський футбол міжнародних турнірів. На болотах намагаються знайти вихід з глухого кута, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росія погрожує зміною конфедерації

Російські чиновники кулуарно вели перемовини з керівництвом УЄФА про повернення в турніри. Першим кроком мав стати допуск юнацьких команд Росії до континентальних відбіркових турнірів.

Проте рішучий опір європейських асоціацій зупинив гібридну експансію країни-агресорки. Це сильно обурило керівництво Російського футбольного союзу (РФС). Президент організації Алєксандр Дюков звинуватив УЄФА у зриві домовленостей та пригрозив виходом з асоціації.

Зараз переговори перебувають на паузі. І ми, і УЄФА довели один одному свої позиції. Усі аргументи наведені. УЄФА прийняла рішення минулого року, що дозволяє юнацьким збірним грати у відборі ЧЄ, але це рішення так і не було реалізовано. Ми вважаємо, що м'яч на половині поля УЄФА. Але ми маємо можливість зміни конфедерації. Ця можливість, як і раніше, існує,

– повідомив Дюков.

Нагадаємо, що збірна Росії з футболу не братиме участь у відборі до чемпіонату світу 2026 та чемпіонату Європи 2028. Російські клубні команди не допущені до єврокубків.

Втіхою для росіян стали товариські матчі зі збірними країн, які є союзниками або прихильниками країни-агресорки. Також керівництво УЄФА закрило очі на проведення Турніру розвитку, в якому візьмуть збірні Росії, Сербії, Казахстану та Гани віком до 16 років.