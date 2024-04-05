З початком повномасштабної війни в Україні світ спорту почав накладати санкції на Росію. Більшість атлетів виступають під нейтральним прапором на міжнародних змаганнях.

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УЄФА робить турнір в Росії

У свою чергу до командних видів спорту росіяни в принципі не допускаються. Не є виключенням і футбол. Ще наприкінці лютого 2022 року УЄФА відсторонив всі клуби та збірні Росії від участі у своїх турнірах.

Однак тепер організація намагається йти назустріч країні-терористці. Як стало відомо ЗМІ, наприкінці квітня у російському Волгограді відбудеться Турнір розвитку, який пройде під егідою УЄФА.

Участь у ньому візьмуть збірні Росії, Сербії, Казахстану та Гани віком до 16 років. Це вже буде другий розіграш цього змагання, але минулого року він не був організований саме європейським футбольним союзом.

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Двояка позиція УЄФА

Нагадаємо, що минулого року УЄФА вирішив повернути до міжнародних змагань збірну Росії U-17. Президент організації Александер Чеферін мотивував це тим, що російські діти мають вийти з-під впливу Владіміра Путіна.

Втім через бойкот з боку європейських асоціацій УЄФА скасував це рішення. Але вже у березні цього року союз допустив товариський матч між Росією та Сербією. Це була перша гра між росіянами та європейською збірною з 2021 року.