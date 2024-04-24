Шахтар продасть Тоірова, оскільки в команді U-19 він вже не зможе виступати через вік. Тренер основної команди Маріо Пушич також не розраховує на гравця.

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Шахтар відпустить Тоірова за однієї умови

Хусрава Тоірова планують повноцінно продати або віддати в оренду.

У Шахтаря є важлива умова – новий клуб Тоірова має бути не з Росії. Якщо "гірники" не знайдуть закордонний клуб, то його віддадуть в оренду якомусь із клубів УПЛ.

Важливо! Нещодавно Хусрав Тоіров поставив лайк під постом в інстаграмі про перемогу Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі, через що був оштрафований на місячну зарплату – 300 тисяч гривень. Ці гроші Шахтар обіцяв перерахувати на ЗСУ.

Нагадаємо, що Тоіров перейшов у Шахтар в березні 2023 року. В соновному грав за молодіжну команду, але два матчі також зіграв і за основу. В обличчі легіонера розглядали заміну Мудрику.