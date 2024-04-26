Полномасштабная военная агрессия против Украины лишила российский футбол международных турниров. На болотах пытаются найти выход из тупика, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия угрожает сменой конфедерации

Российские чиновники кулуарно вели переговоры с руководством УЕФА о возвращении в турниры. Первым шагом должен был стать допуск юношеских команд России к континентальным отборочным турнирам.

Однако решительное сопротивление европейских ассоциаций остановило гибридную экспансию страны-агрессора. Это сильно возмутило руководство Российского футбольного союза (РФС). Президент организации Александр Дюков обвинил УЕФА в срыве договоренностей и пригрозил выходом из ассоциации.

Сейчас переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА донесли друг другу свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА приняла решение в прошлом году, что позволяет юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Но мы имеем возможность смены конфедерации. Эта возможность, по-прежнему, существует,

– сообщил Дюков.

Напомним, что сборная России по футболу не будет участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 и чемпионата Европы 2028. Российские клубные команды не допущены к еврокубкам.

Утешением для россиян стали товарищеские матчи со сборными стран, которые являются союзниками или сторонниками страны-агрессора. Также руководство УЕФА закрыло глаза на проведение Турнира развития, в котором примут сборные России, Сербии, Казахстана и Ганы в возрасте до 16 лет.