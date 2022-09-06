У Лізі чемпіонів в ігровий день відбуваються вісім матчів. Два з них починаються о 19:45, решта – о 22:00.

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Відкривати ігровий день, а відтак і давати старт новому сезону групового етапу Ліги чемпіонів випало матчах Динамо (Загреб) – Челсі та Боруссія (Дортмунд) – Копенгаген.

Перший гол було забито у матчі в Хорватії. На 13-й хвилині Оршич став автором першого голу в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Він скористався скидкою головою від партнера ще на своїй половині поля, після чого втік з м'ячем від новачка "аристократів" Фофани. А в штрафному прокинув м'яч повз Аррісабалаги.

Відео голу Оршича у ворота Челсі

В Німеччині перший гол було забито на 35-й хвилині зустрічі.