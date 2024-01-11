Тотальний провал збірної України: результати чоловічої естафети з біатлону

У німецькому Рупольдингу закінчилася чоловіча естафетна гонка. На старт вийшли 23 команди, серед яких збірна України.

На першому етапі Україну представляв Артем Прима, потім вийшов на старт Дмитро Підручний, Денис Насико був третім, а далі – Віталій Мандзин. 24 Канал розповідає, як закінчилася гонка та яке місце виборола національна команда.

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Як виступила збірна України

Для збірної України ця гонка виявилася провальною ще з самого початку. Артем Прима на своєму етапі зробив коло штрафу, після цього Україна опустилася на 23-тю сходинку.

На наступному етапі Дмитро Підручний зміг відіграти одну позицію. Однак відставання України ще зросло майже на хвилину – до 2:47 хвилин.

Денис Насико зумів дві ідеально відстрілятися на обох вогневих рубежах. Він підняв команду на 19-те місце, випередивши Естонію, Польщу та Республіку Корею. Водночас відставання від першого місця зросло до 3:20 хвилин.

Мандзин продемонстрував відмінний показник на першому вогневому рубежі – всі мішені на "нуль". Однак після другої стрільби він відправився на штрафне коло. У підсумку Україна посіла 18 сходинку.

Незмінні переможці гонки цього – норвежці, вони як завжди не залишили нікому шансів. Господарі турніру посіли другу сходинку. Третіми фінішували італійці.

Результати естафети в Рупольдингу