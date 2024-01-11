На першому етапі Україну представляв Артем Прима, потім вийшов на старт Дмитро Підручний, Денис Насико був третім, а далі – Віталій Мандзин. 24 Канал розповідає, як закінчилася гонка та яке місце виборола національна команда.

Дивіться також Найкращий показник з 2021 року: жіноча збірна з біатлону 5-та в естафеті у Рупольдингу

Як виступила збірна України

Для збірної України ця гонка виявилася провальною ще з самого початку. Артем Прима на своєму етапі зробив коло штрафу, після цього Україна опустилася на 23-тю сходинку.

На наступному етапі Дмитро Підручний зміг відіграти одну позицію. Однак відставання України ще зросло майже на хвилину – до 2:47 хвилин.

Денис Насико зумів дві ідеально відстрілятися на обох вогневих рубежах. Він підняв команду на 19-те місце, випередивши Естонію, Польщу та Республіку Корею. Водночас відставання від першого місця зросло до 3:20 хвилин.

Мандзин продемонстрував відмінний показник на першому вогневому рубежі – всі мішені на "нуль". Однак після другої стрільби він відправився на штрафне коло. У підсумку Україна посіла 18 сходинку.

Незмінні переможці гонки цього – норвежці, вони як завжди не залишили нікому шансів. Господарі турніру посіли другу сходинку. Третіми фінішували італійці.

Результати естафети в Рупольдингу