На першому етапі Україну представляв Артем Прима, потім вийшов на старт Дмитро Підручний, Денис Насико був третім, а далі – Віталій Мандзин. 24 Канал розповідає, як закінчилася гонка та яке місце виборола національна команда.
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Як виступила збірна України
Для збірної України ця гонка виявилася провальною ще з самого початку. Артем Прима на своєму етапі зробив коло штрафу, після цього Україна опустилася на 23-тю сходинку.
На наступному етапі Дмитро Підручний зміг відіграти одну позицію. Однак відставання України ще зросло майже на хвилину – до 2:47 хвилин.
Денис Насико зумів дві ідеально відстрілятися на обох вогневих рубежах. Він підняв команду на 19-те місце, випередивши Естонію, Польщу та Республіку Корею. Водночас відставання від першого місця зросло до 3:20 хвилин.
Мандзин продемонстрував відмінний показник на першому вогневому рубежі – всі мішені на "нуль". Однак після другої стрільби він відправився на штрафне коло. У підсумку Україна посіла 18 сходинку.
Незмінні переможці гонки цього – норвежці, вони як завжди не залишили нікому шансів. Господарі турніру посіли другу сходинку. Третіми фінішували італійці.
Результати естафети в Рупольдингу
- Норвегія (0+8) 1:09:49.6
- Німеччина (2+7) +45.0
- Італія (0+10) +58.7
- Франція (1+10) +1:11.0
- Австрія (0+2) +1:22.8
- Словенія (0+2) +1:23.8
…
18. Україна (2+11) +4:44.5