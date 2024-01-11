На первом этапе Украину представлял Артем Прима, затем вышел на старт Дмитрий Пидручный, Денис Насико был третьим, а дальше – Виталий Мандзин. 24 Канал рассказывает, как закончилась гонка и какое место завоевала национальная команда.

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Как выступила сборная Украины

Для сборной Украины эта гонка оказалась провальной с самого начала. Артем Прима на своем этапе сделал круг штрафа, после этого Украина опустилась на 23-ю строчку.

На следующем этапе Дмитрий Пидручный смог отыграть одну позицию. Однако отставание Украины еще выросло почти на минуту – до 2:47 минуты.

Денис Насико сумел две идеально отстреляться на обоих огневых рубежах. Он поднял команду на 19 место, опередив Эстонию, Польшу и Республику Корею. В то же время отставание от первого места выросло до 3:20 минут.

Мандзин продемонстрировал отличный показатель на первом огневом рубеже – все мишени на "ноль". Однако после второй стрельбы он отправился на штрафной круг. В итоге Украина заняла 18 строчку.

Неизменные победители этого гонки – норвежцы, они как всегда не оставили никому шансов. Хозяева турнира заняли второе место. Третьими финишировали итальянцы.

Результаты эстафеты в Рупольдинге