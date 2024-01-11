На первом этапе Украину представлял Артем Прима, затем вышел на старт Дмитрий Пидручный, Денис Насико был третьим, а дальше – Виталий Мандзин. 24 Канал рассказывает, как закончилась гонка и какое место завоевала национальная команда.
Смотрите также Лучший показатель с 2021 года: женская сборная по биатлону 5-я в эстафете в Рупольдинге
Как выступила сборная Украины
Для сборной Украины эта гонка оказалась провальной с самого начала. Артем Прима на своем этапе сделал круг штрафа, после этого Украина опустилась на 23-ю строчку.
На следующем этапе Дмитрий Пидручный смог отыграть одну позицию. Однако отставание Украины еще выросло почти на минуту – до 2:47 минуты.
Денис Насико сумел две идеально отстреляться на обоих огневых рубежах. Он поднял команду на 19 место, опередив Эстонию, Польшу и Республику Корею. В то же время отставание от первого места выросло до 3:20 минут.
Мандзин продемонстрировал отличный показатель на первом огневом рубеже – все мишени на "ноль". Однако после второй стрельбы он отправился на штрафной круг. В итоге Украина заняла 18 строчку.
Неизменные победители этого гонки – норвежцы, они как всегда не оставили никому шансов. Хозяева турнира заняли второе место. Третьими финишировали итальянцы.
Результаты эстафеты в Рупольдинге
- Норвегия (0+8) 1:09:49.6
- Германия (2+7) +45.0
- Италия (0+10) +58.7
- Франция (1+10) +1:11.0
- Австрия (0+2) +1:22.8
- Словения (0+2) +1:23.8
…
18. Украина (2+11) +4:44.5