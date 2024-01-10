Україну на першому етапі представляла Ірина Петренко, на другому – Юлія Джима далі – Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. Українській команді вдалося показати на п'ятому етапі найкращий результат у нинішньому сезоні, пише 24 Канал.

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Прогрес збірної України

Найкращим для України був перший етап. Петренко закрила без хиб усі десять мішеней на двох вогневих рубежах. Вона передала естафету Джимі третьою, програла лише 3,5 секунди.

Юлія на своєму етапі втратила дві позиції. Однак українка теж з "нулями" пройшла вогневі рубежі. Меркушина продемонструвала дещо гірші показники на стрільбищі, вона скористалася двома додатковими патронами. Що збільшило відставання від лідерок до 56 секунд.

Фінішерка команди Дмитренко останньому вогневому рубежі закрила мішень з додаткового патрона. Однак їй вдалося підняти команду на п'яте місце.

До слова. П'яте місце – найкращий результат України з грудня 2021 року у жіночих естафетах. З того складу в України залишилися Ірина Петренко та Юлія Джима (також бігли перший та другий етапи).

Цього разу перемогу святкують француженки, збірна Швеції посіла другу сходинку, Німеччина фінішувала третьою. Норвежки, які були одними із фавориток, провалили гонку, вони посіли дев'яте місце (2 кола штрафу).

Результати жіночої естафети у Рупольдингу