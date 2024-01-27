Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка 0:2 (3:6, 2:6)

Суперниці вдруге зустрічалися між собою. Попередній очний поєдинок тенісисток у чвертьфіналі US Open-2023 завершився на користь білоруски, повідомляє 24 Канал.

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Китаянка у фіналі програла фаворитці

Чжен Ціньвень у півфіналі Australian Open перемогла українку Даяну Ястремську. Однак у фіналі поступилася Сабалєнка.

У першій партії "нейтральна" любителька Лукашенка виграла шість з дев'яти геймів. Другий сет відбувся за ще більшої переваги Сабалєнка. 25-річна білоруска з рахунком 6:2 завершила партію, зробивши рахунок у зустрічі 2:0 на свою користь. Матч тривав 1 годину та 17 хвилин.

Аріна Сабалєнка вдруге у своїй кар'єрі здобула титул на Відкритому чемпіонаті Австралії. У 2023 році вона за підсумком трьох сетів перемогла Єлєну Рибакіну з Казахстану.

Китаянка Чжен Ціньвень вперше у своїй кар'єрі дійшла до фіналу мейджора. Десять років тому представниця Китаю Лі На стала переможницею Australian Open.

"Нейтральна" білоруска" у LIVE-рейтингу WTA залишилася на другому місці за полячкою Ігою Швьонтек. А Чжен Ціньвень піднялася на вісім сходинок і займає 7 місце.

Відеоогляд матчу Чжан Ціньвень – Сабалєнка