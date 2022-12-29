Додав у десять разів: гравець збірної України увійшов у рейтинг найбільших подорожчань 2022 року

Transfermarkt склав список футболістів, які за цей рік найбільше додали у ціні. Серед них знайшлось місце і Михайлу Мудрику, ціна на якого досягла 40 мільйонів євро.

За 2022 рік суттєво змінились ціни на топ-футболістів. Цьому в першу чергу сприяв чемпіонат світу-2022, а також активні баталії у топ-лігах Європи.

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Найавторитетнішим виданням, яке оцінює гравців, вважається німецький портал Transfermarkt. Сайт склав список футболістів, які найбільше додали в ціні за цей рік.

Відправним пунктом вважалась ціна гравця на 1 січня 2022 року. За ці 12 місяців найбільше додали в ціні шестеро гравців, чиї цінники підвищились аж на 50 мільйонів євро.

Особливо варто відзначити головне відкриття ЧС-2022 Енцо Фернандеса. Найкращий молодий гравець турніру коштував всього 5 мільйонів євро, а тепер його вартість піднялась аж до 55М.

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КОМАНДА ЦІНА (початок 2022) ЦІНА (кінець 2022) РІЗНИЦЯ 1 Енцо Фернандес Бенфіка 5 мільйонів євро 55 мільйонів євро +50М 2 Йошко Гвардіол Лейпциг 25 мільйонів євро 75 мільйонів євро +50М 3 Ентоні Манчестер Юн. 25 мільйонів євро 75 мільйонів євро +50М 4 Рафаел Леау Мілан 35 мільйонів євро 85 мільйонів євро +50М 5 Орельєн Чуамені Реал 40 мільйонів євро 90 мільйонів євро +50М 6 Гаві Барселона 40 мільйонів євро 90 мільйонів євро +50М 7 Джамал Мусіала Баварія 55 мільйонів євро 100 мільйонів євро +45М 8 Хвіча Кварацхелія Наполі 16 мільйонів євро 60 мільйонів євро +44М 9 Родріго Гоес Реал 40 мільйонів євро 80 мільйонів євро +40М 10 Коді Гакпо Ліверпуль 22 мільйона євро 60 мільйонів євро +38М 11 Дарвін Нуньєс Ліверпуль 32 мільйона євро 70 мільйонів євро +38М 12 Михайло Мудрик Шахтар 4 мільйона євро 40 мільйонів євро +36М 13 Марк Кукурелья Челсі 20 мільйонів євро 55 мільйонів євро +35М 14 Луїс Діас Ліверпуль 40 мільйонів євро 75 мільйонів євро +35М 15 Федеріко Вальверде Реал 65 мільйонів євро 100 мільйонів євро +35М 16 Букайо Сака Арсенал 65 мільйонів євро 100 мільйонів євро +35М 17 Джуд Беллінгем Боруссія Д 75 мільйонів євро 110 мільйонів євро +35М

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Також по півсотні мільйона у ціні додали Йошко Гвардіол (Лейпциг), Ентоні (Манчестер Юнайтед), Рафаел Леау (Мілан), Орельєн Чуамені (Реал) та Гаві (Барселона).

Крім того, до топ-17 гравців потрапив і українець. Ціна на Михайла Мудрика підскочила з 4-х до 40 мільйонів євро (+36М) і це дозволило йому посісти 12 місце у рейтингу.

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Найбільше у цьому списку опинилось гравців Реала та Ліверпуля – по троє. При чому половина з цих гравців 2022 рік починали в інших клубах – Чуамені в Монако, Луїс Діас в Порту, Нуньєс в Бенфіці.