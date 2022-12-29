За 2022 рік суттєво змінились ціни на топ-футболістів. Цьому в першу чергу сприяв чемпіонат світу-2022, а також активні баталії у топ-лігах Європи.
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Найавторитетнішим виданням, яке оцінює гравців, вважається німецький портал Transfermarkt. Сайт склав список футболістів, які найбільше додали в ціні за цей рік.
Відправним пунктом вважалась ціна гравця на 1 січня 2022 року. За ці 12 місяців найбільше додали в ціні шестеро гравців, чиї цінники підвищились аж на 50 мільйонів євро.
Особливо варто відзначити головне відкриття ЧС-2022 Енцо Фернандеса. Найкращий молодий гравець турніру коштував всього 5 мільйонів євро, а тепер його вартість піднялась аж до 55М.
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КОМАНДА
|ЦІНА (початок 2022)
|ЦІНА (кінець 2022)
|РІЗНИЦЯ
|1
|Енцо Фернандес
|Бенфіка
|5 мільйонів євро
|55 мільйонів євро
|+50М
|2
|Йошко Гвардіол
|Лейпциг
|25 мільйонів євро
|75 мільйонів євро
|+50М
|3
|Ентоні
|Манчестер Юн.
|25 мільйонів євро
|75 мільйонів євро
|+50М
|4
|Рафаел Леау
|Мілан
|35 мільйонів євро
|85 мільйонів євро
|+50М
|5
|Орельєн Чуамені
|Реал
|40 мільйонів євро
|90 мільйонів євро
|+50М
|6
|Гаві
|Барселона
|40 мільйонів євро
|90 мільйонів євро
|+50М
|7
|Джамал Мусіала
|Баварія
|55 мільйонів євро
|100 мільйонів євро
|+45М
|8
|Хвіча Кварацхелія
|Наполі
|16 мільйонів євро
|60 мільйонів євро
|+44М
|9
|Родріго Гоес
|Реал
|40 мільйонів євро
|80 мільйонів євро
|+40М
|10
|Коді Гакпо
|Ліверпуль
|22 мільйона євро
|60 мільйонів євро
|+38М
|11
|Дарвін Нуньєс
|Ліверпуль
|32 мільйона євро
|70 мільйонів євро
|+38М
|12
|Михайло Мудрик
|Шахтар
|4 мільйона євро
|40 мільйонів євро
|+36М
|13
|Марк Кукурелья
|Челсі
|20 мільйонів євро
|55 мільйонів євро
|+35М
|14
|Луїс Діас
|Ліверпуль
|40 мільйонів євро
|75 мільйонів євро
|+35М
|15
|Федеріко Вальверде
|Реал
|65 мільйонів євро
|100 мільйонів євро
|+35М
|16
|Букайо Сака
|Арсенал
|65 мільйонів євро
|100 мільйонів євро
|+35М
|17
|Джуд Беллінгем
|Боруссія Д
|75 мільйонів євро
|110 мільйонів євро
|+35М
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Також по півсотні мільйона у ціні додали Йошко Гвардіол (Лейпциг), Ентоні (Манчестер Юнайтед), Рафаел Леау (Мілан), Орельєн Чуамені (Реал) та Гаві (Барселона).
Крім того, до топ-17 гравців потрапив і українець. Ціна на Михайла Мудрика підскочила з 4-х до 40 мільйонів євро (+36М) і це дозволило йому посісти 12 місце у рейтингу.
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Найбільше у цьому списку опинилось гравців Реала та Ліверпуля – по троє. При чому половина з цих гравців 2022 рік починали в інших клубах – Чуамені в Монако, Луїс Діас в Порту, Нуньєс в Бенфіці.