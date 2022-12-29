За 2022 год существенно изменились цены на топ-футболистов. Этому в первую очередь способствовал чемпионат мира-2022, а также активные баталии в топ-лигах Европы.
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Самым авторитетным изданием, оцениваемым игроками, считается немецкий портал Transfermarkt. Сайт составил список футболистов, которые больше прибавили в цене за этот год.
Отправным пунктом была цена игрока на 1 января 2022 года. За эти 12 месяцев больше всего прибавили в цене шесть игроков, чьи ценники повысились на 50 миллионов евро.
Особо стоит отметить главное открытие ЧМ-2022 Энцо Фернандеса. Лучший молодой игрок турнира стоил всего 5 миллионов евро, а теперь его стоимость поднялась до 55М.
|МЕСТО
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ЦЕНА (начало 2022)
|ЦЕНА (конец 2022)
|РАЗНИЦА
|1
|Энцо Фернандес
|Бенфика
|5 миллионов евро
|55 миллионов евро
|+50м
|2
|Йошко Гвардиол
|Лейпциг
|25 миллионов евро
|75 миллионов евро
|+50м
|3
|Энтони
|Манчестер Юн.
|25 миллионов евро
|75 миллионов евро
|+50м
|4
|Рафаел Леау
|Милан
|35 миллионов евро
|85 миллионов евро
|+50м
|5
|Орельен Чуамени
|Реал
|40 миллионов евро
|90 миллионов евро
|+50м
|6
|Гави
|Барселона
|40 миллионов евро
|90 миллионов евро
|+50м
|7
|Джамал Мусиала
|Бавария
|55 миллионов евро
|100 миллионов евро
|+45М
|8
|Хвича Кварацхелия
|Наполи
|16 миллионов евро
|60 миллионов евро
|+44М
|9
|Родриго Гоэс
|Реал
|40 миллионов евро
|80 миллионов евро
|+40м
|10
|Коди Гакпо
|Ливерпуль
|22 миллиона евро
|60 миллионов евро
|+38М
|11
|Дарвин Нуньес
|Ливерпуль
|32 миллиона евро
|70 миллионов евро
|+38М
|12
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|4 миллиона евро
|40 миллионов евро
|+36М
|13
|Марк Кукурелья
|Челси
|20 миллионов евро
|55 миллионов евро
|+35М
|14
|Луис Диас
|Ливерпуль
|40 миллионов евро
|75 миллионов евро
|+35М
|15
|Федерико Вальверде
|Реал
|65 миллионов евро
|100 миллионов евро
|+35М
|16
|Букайо Сака
|Арсенал
|65 миллионов евро
|100 миллионов евро
|+35М
|17
|Джуд Беллингем
|Боруссия Д
|75 миллионов евро
|110 миллионов евро
|+35М
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Также по полсотни миллиона в цене прибавили Йошко Гвардиол (Лейпциг), Энтони (Манчестер Юнайтед), Рафаэл Леау (Милан), Орельен Чуамени (Реал) и Гави (Барселона).
Кроме того, в топ-17 игроков попал и украинец. Цена на Михаила Мудрика подскочила с 4 до 40 миллионов евро (+36М) и это позволило ему занять 12 место в рейтинге.
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Больше всего в этом списке оказались игроки Реала и Ливерпуля – по трое. Причем половина из этих игроков 2022 начинали в других клубах – Чуамени в Монако, Луис Диас в Порту, Нуньес в Бенфике.