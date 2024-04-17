Наздогнав Шевченка та Ібрагімовича: феєричний Мбаппе увійшов у топ-10 бомбардирів Ліги чемпіонів

25-річний нападник ПСЖ своїм дублем добив Барселону у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Це дозволило Мбаппе потрапити до десятки найкращих голеадорів турніру.

ПСЖ вперше за чотири роки вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Команда Луїса Енріке поступилась у чвертьфіналі вдома Барселоні (2:3(, однак змогла здійснити камбек на виїзді, пише 24 канал.

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Мбаппе розриває Лігу чемпіонів

Парижани розбили каталонців з рахунком 4:1, дубль на свій рахунок записав лідер команди Кіліан Мбаппе. Це дозволило 25-річному французу піднятися в рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів.

25-річний нападник довів показник своїх голів у головному єврокубку до 48-ми. Таким чином Мбаппе наздогнав за цим показником Андрія Шевченка та Златана Ібрагімовича, разом з якими замикає топ-десятку рейтингу.

Топ-20 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів:

Кріштіану Роналду – 140 Ліонель Мессі – 129 Роберт Левандовський – 94 Карім Бензема – 90 Рауль Гонсалес Бланко – 71 Рууд ван Ністелрой – 56 Томас Мюллер – 54 Тьєррі Анрі – 50 Кіліан Мбаппе – 48 Андрій Шевченко – 48 Златан Ібрагімович – 48 Філіппо Індзагі – 46 Мохамед Салах – 44 Дідьє Дрогба – 44 Неймар – 43 Алессандро Дель П'єро – 42 Ерлінг Голанд – 41 Серхіо Агуеро – 41 Антуан Грізманн – 36 Едінсон Кавані – 35

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До свого легендарного співвітчизника Тьєррі Анрі зірці ПСЖ залишилось всього два голи. До речі, інша зірка сучасності Ерлінг Голанд йде 17-им у списку, забивши у цьому турнірі 41 гол. При цьому норвежець молодший за француза на два роки.

Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ протистоятиме дортмундській Боруссії. "Джмелі" також змогли відіграти поразку від Атлетіко у першому матчі (1:2), тріумфувавши вдома з рахунком 4:2.