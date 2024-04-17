У першій грі Барселона здобула несподівану виїзну перемогу з рахунком 2:3. Тому із перевагою в один гол підійшла до другого матчу.

Більше про матч Барселона прощається із Лігою чемпіонів: ПСЖ взяв реванш у команди Хаві та вийшов до півфіналу

Фани ледь не побили автобус рідної команди

Напередодні поєдинку уболівальники каталонського клубу вирішили надихнути свою команду та влаштували красиві проводи підопічних Хаві на стадіон "Олімпійський". Саме там Барселона проводить домашні ігри, поки їх рідненький "Камп Ноу" на реконструкції.

Фани "блаугранас" використали багато піротехніки та влаштували ходу, аби ще раз довести свою любов рідній команді.

Дорогу до арени освітили сигнальними ракетами, коли Барселона та ПСЖ рухались до стадіону. Однак красиві проводи уболівальників каталонців перервали бешкетування. Декілька фанів взяли каміння та інші предмети, які були під рукою, та почали їх жбурляти в автобус рідної команди.

Уболівальники Барселони на задимленому фоні переплутали автобус своєї команди із автобусом французького ПСЖ. Заспокоювати бешкетників взялась місцева поліція, яка використала палиці та сльозогінний газ.

Відео, як фани Барселони закидали камінням автобус свого клубу

Такий перфоменс фанів, аж ніяк, не надихнув команду на перемогу. Барселона хоч і першою забила, але вилучення на 29-й хвилині центрбека Араухо зламала усі плани господарів поля. Після чого ПСЖ відповіло аж чотирма голами та, попри поразку у першій грі 2:3, пробилось до півфіналу Ліги чемпіонів – 6:4.

У наступному раунді ПСЖ побореться із дортмундською Боруссією за вихід у фінал ЛЧ-2023/2024. У чвертьфіналі "джмелі" вибили із єврокубків мадридське Атлетіко, взявши реванш за поразку у першому матчі – 4:2 (5:4 за двома іграми).

Ситуація Барселони у Ла Лізі

Тепер команда Хаві зосередиться на виступах у Ла Лізі, де їх шанси на чемпіонство вже виглядають примарними. Після 31-го туру відставання Барселони, яка йде другою у таблиці, від лідера сезону Реала складає 8 балів.

Натомість перевага каталонців над третьою Жироною складає 5 пунктів.

Якраз у наступному турі Барселона та Реал зійдуться в Ель-Класіко (21 квітня). А от гра "блаугранас" проти Жирони запланована на 4 травня.