Світоліна і ще три українки опинились у топ-40: підсумкові рейтинги ATP та WTA за 2023 рік

Українські дівчата показали хороші результати за останній рік, четверо з них потрапили до сотні найкращих у світі. А ось у чоловічому тенісі поки не все так радісно.

Вже майже місяць топ-тенісисти знаходяться у відпустці. Протягом грудня проходили лише челенджери та маленькі турніри ITF, пише 24 канал.

До теми Українська тенісистка заручилася із російським тенісистом: як він висловився про війну

Чотири українки в топ-сотні

Тим часом, ATP та WTA опублікували остаточні рейтинги станом на кінець 2023 року. За підсумками жіночого списку одразу четверо українок опинились у топ-100.

Першою ракеткою країни залишилась Еліна Світоліна. Попри повернення на корт після декрету лише у квітні одеситка злетіла аж на 25 сходинку рейтингу WTA.

Рейтинг українок на кінець 2023 року:

МІСЦЕ ТЕНІСИСТКА ОЧКИ 25 Еліна Світоліна 1809 28 Ангеліна Калініна 1570 31 Леся Цуренко 1432 39 Марта Костюк 1260 102 Даяна Ястремська 764 132 Катерина Байндль 566 134 Дар'я Снігур 559 156 Юлія Стародубцева 490 172 Катаріна Завацька 438 255 Валерія Страхова 295

На три позиції нижче розмістилась Ангеліна Калініна (28), ще трохи позаду – Леся Цуренко (31). Замикає топ-четвірку серед українок Марта Костюк, яка йде 39-ою. Лідером світового рейтингу залишилась польська тенісистка Іга Швьонтек:

Іга Швьонтек (Польща) – 9295 очок Аріна Сабалєнка – 9050 Корі Гауфф (США) – 6580 Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 6365 Джессіка Пегула (США) – 5975 Онс Жабер (Туніс) – 4195 Маркета Вондроушова (Чехія) – 4046 Кароліна Мухова (Чехія) – 3650 Марія Саккарі (Греція) – 3620 Барбора Крейчикова (Чехія) – 2880

Читайте також Відомий російський тенісист ледь не зніс суддю, застрибнувши на вишку: відео дикого вчинку

Чоловіки далекі від топу

Серед чоловіків наші показники куди більш скромні. Першою ракеткою України цього року став Василь Сачко, який у рейтинг ATP йде аж 169-им. Загалом же у топ-500 списку лише п'ятеро наших співвітчизників.

Рейтинг українських тенісистів на кінець 2023 року:

МІСЦЕ ТЕНІСИСТ ОЧКИ 169 Василь Сачко 360 220 Ілля Марченко 286 295 Олексій Крутих 182 394 Ерік Ваншельбойм 122 461 Вадим Урсу 93

Лідером рейтингу ATP залишається Новак Джокович, який більш ніж на дві тисячі очок випереджає іспанця Карлоса Алькараса. Для серба це вже 404-ий тиждень на першій позиції в рейтингу, що є рекордом за всю історію.