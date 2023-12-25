Світоліна і ще три українки опинились у топ-40: підсумкові рейтинги ATP та WTA за 2023 рік

25 грудня 2023, 11:47
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Українські дівчата показали хороші результати за останній рік, четверо з них потрапили до сотні найкращих у світі. А ось у чоловічому тенісі поки не все так радісно.

Вже майже місяць топ-тенісисти знаходяться у відпустці. Протягом грудня проходили лише челенджери та маленькі турніри ITF, пише 24 канал.

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Чотири українки в топ-сотні

Тим часом, ATP та WTA опублікували остаточні рейтинги станом на кінець 2023 року. За підсумками жіночого списку одразу четверо українок опинились у топ-100.

Першою ракеткою країни залишилась Еліна Світоліна. Попри повернення на корт після декрету лише у квітні одеситка злетіла аж на 25 сходинку рейтингу WTA.

Рейтинг українок на кінець 2023 року:

МІСЦЕ ТЕНІСИСТКА ОЧКИ
25 Еліна Світоліна 1809
28 Ангеліна Калініна 1570
31 Леся Цуренко 1432
39 Марта Костюк 1260
102 Даяна Ястремська 764
132 Катерина Байндль 566
134 Дар'я Снігур 559
156 Юлія Стародубцева 490
172 Катаріна Завацька 438
255 Валерія Страхова 295

На три позиції нижче розмістилась Ангеліна Калініна (28), ще трохи позаду – Леся Цуренко (31). Замикає топ-четвірку серед українок Марта Костюк, яка йде 39-ою. Лідером світового рейтингу залишилась польська тенісистка Іга Швьонтек:

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 9295 очок
  2. Аріна Сабалєнка – 9050
  3. Корі Гауфф (США) – 6580
  4. Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 6365
  5. Джессіка Пегула (США) – 5975
  6. Онс Жабер (Туніс) – 4195
  7. Маркета Вондроушова (Чехія) – 4046
  8. Кароліна Мухова (Чехія) – 3650
  9. Марія Саккарі (Греція) – 3620
  10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 2880

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Чоловіки далекі від топу

Серед чоловіків наші показники куди більш скромні. Першою ракеткою України цього року став Василь Сачко, який у рейтинг ATP йде аж 169-им. Загалом же у топ-500 списку лише п'ятеро наших співвітчизників.

Рейтинг українських тенісистів на кінець 2023 року:

МІСЦЕ ТЕНІСИСТ ОЧКИ
169 Василь Сачко 360
220 Ілля Марченко 286
295 Олексій Крутих 182
394 Ерік Ваншельбойм 122
461 Вадим Урсу 93

Лідером рейтингу ATP залишається Новак Джокович, який більш ніж на дві тисячі очок випереджає іспанця Карлоса Алькараса. Для серба це вже 404-ий тиждень на першій позиції в рейтингу, що є рекордом за всю історію.

  1. Новак Джокович (Сербія) – 11245 очок
  2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8855
  3. Данііл Мєдвєдєв – 7600
  4. Яннік Сіннер (Італія) – 6490
  5. Андрєй Рубльов – 4805
  6. Стефанос Ціціпас (Греція) – 4235
  7. Александер Звєрєв (Німеччина) – 3985
  8. Гольгер Руне (Данія) – 3660
  9. Губерт Гуркач (Польща) – 3245
  10. Тейлор Фріц (США) – 3100
Автор: Анатолій Дерека