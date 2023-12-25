Світоліна і ще три українки опинились у топ-40: підсумкові рейтинги ATP та WTA за 2023 рік
Українські дівчата показали хороші результати за останній рік, четверо з них потрапили до сотні найкращих у світі. А ось у чоловічому тенісі поки не все так радісно.
Вже майже місяць топ-тенісисти знаходяться у відпустці. Протягом грудня проходили лише челенджери та маленькі турніри ITF, пише 24 канал.
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Чотири українки в топ-сотні
Тим часом, ATP та WTA опублікували остаточні рейтинги станом на кінець 2023 року. За підсумками жіночого списку одразу четверо українок опинились у топ-100.
Першою ракеткою країни залишилась Еліна Світоліна. Попри повернення на корт після декрету лише у квітні одеситка злетіла аж на 25 сходинку рейтингу WTA.
Рейтинг українок на кінець 2023 року:
|МІСЦЕ
|ТЕНІСИСТКА
|ОЧКИ
|25
|Еліна Світоліна
|1809
|28
|Ангеліна Калініна
|1570
|31
|Леся Цуренко
|1432
|39
|Марта Костюк
|1260
|102
|Даяна Ястремська
|764
|132
|Катерина Байндль
|566
|134
|Дар'я Снігур
|559
|156
|Юлія Стародубцева
|490
|172
|Катаріна Завацька
|438
|255
|Валерія Страхова
|295
На три позиції нижче розмістилась Ангеліна Калініна (28), ще трохи позаду – Леся Цуренко (31). Замикає топ-четвірку серед українок Марта Костюк, яка йде 39-ою. Лідером світового рейтингу залишилась польська тенісистка Іга Швьонтек:
- Іга Швьонтек (Польща) – 9295 очок
- Аріна Сабалєнка – 9050
- Корі Гауфф (США) – 6580
- Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 6365
- Джессіка Пегула (США) – 5975
- Онс Жабер (Туніс) – 4195
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 4046
- Кароліна Мухова (Чехія) – 3650
- Марія Саккарі (Греція) – 3620
- Барбора Крейчикова (Чехія) – 2880
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Чоловіки далекі від топу
Серед чоловіків наші показники куди більш скромні. Першою ракеткою України цього року став Василь Сачко, який у рейтинг ATP йде аж 169-им. Загалом же у топ-500 списку лише п'ятеро наших співвітчизників.
Рейтинг українських тенісистів на кінець 2023 року:
|МІСЦЕ
|ТЕНІСИСТ
|ОЧКИ
|169
|Василь Сачко
|360
|220
|Ілля Марченко
|286
|295
|Олексій Крутих
|182
|394
|Ерік Ваншельбойм
|122
|461
|Вадим Урсу
|93
Лідером рейтингу ATP залишається Новак Джокович, який більш ніж на дві тисячі очок випереджає іспанця Карлоса Алькараса. Для серба це вже 404-ий тиждень на першій позиції в рейтингу, що є рекордом за всю історію.
- Новак Джокович (Сербія) – 11245 очок
- Карлос Алькарас (Іспанія) – 8855
- Данііл Мєдвєдєв – 7600
- Яннік Сіннер (Італія) – 6490
- Андрєй Рубльов – 4805
- Стефанос Ціціпас (Греція) – 4235
- Александер Звєрєв (Німеччина) – 3985
- Гольгер Руне (Данія) – 3660
- Губерт Гуркач (Польща) – 3245
- Тейлор Фріц (США) – 3100