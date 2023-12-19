Російський тенісист Андрєй Рубльов нерідко потрапляє у скандальні або курйозні ситуації. Раніше "нейтральний" спортсмен розбив ракеткою коліно до крові, пише 24 канал.
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Цього разу росіянин зірвався на виставковому турнірі Ultimate Tennis Showdown, що проходив у Лондоні. У півфіналу Рубльов без шансів поступився норвежцю Хольгеру Руне.
Після одного з виграних очок Андрєй зірвався з місця та пішов апелювати до судді. Ба більше, на цьому росіянин не зупинився і заскочив аж на суддівську вишку, почавши тикати пальці в суддю.
Відео дивного вчинку Рубльова:
Потім тенісист ще і почав активно сперечатись із супервайзером поєдинку. Він активно апелював щодо непризначеної триочкової карти.
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За правилами турніру один раз за сет гравець може її використати і в разі перемоги в наступній подачі отримає одразу три бали. До слова, переможцем турніру став Джек Дрейпер, який здолав Руне з рахунком 3:1.
Ultimate Tennis Showdown–
це міжнародна товариська тенісна ліга, яка була заснована у 2020 році. Матчі змагання складаються із чотирьох сетів по 8 хвилин. Тенісисту треба виграти або три сети, або два і вирішальний мінісет в кінці.